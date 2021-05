Paciente morde dedo de funcionária de hospital nos EUA

Trendsbr - Uma funcionária do hospital Kings County Hospital Center, que fica no bairro do Brooklyn, em Nova Iorque (EUA), teve parte de um dedo arrancada por uma paciente enfurecida na última quarta (19/5), informa o jornal americano New York Post.

A vítima de 41 anos, que trabalha com saúde comportamental, estava tratando da “faminta” paciente por volta das 23h15 de segunda (17/5), quando recebeu uma mordida no dedo anelar, segundo a polícia relatou ao periódico.

A funcionária, que não quis ser identificada, disse ao New York Post que não percebeu de imediato a extensão do ferimento até que “viu com os próprios olhos”.

“É muito doloroso. Eu sabia que ela tinha me mordido, mas não a extensão do dano até que me levantei e olhei para a mão e vi que a ponta do dedo estava faltando. Eu estava com dor, então saí do local”, revela a vítima, que trabalha na ala psiquiátrica do hospital nova-iorquino.

Assim que deixou a sala, a paciente teria cuspido o pedaço do dedo e um colega de trabalho o colocou no gelo. Ainda assim, a equipe médica não conseguiu implantar o pedaço arrancado, de acordo com o jornal.

“Não imaginei que ia ser algo permanente. Meu dedo ainda está enrolado, então não sei ainda o quão deformado vai ficar. Sei que ele será muito mais curto do que meu outro dedo anelar”, conta a funcionária do Kings County Hospital Center ao New York Post.

A suspeita da mordida, identificada pela polícia como Trina McGee, também de 41 anos, é moradora do Queens e foi presa por um segurança, acusada de agressão com intenção de causar desmembramento e ameaça.

Curiosamente, por mais mórbido que pareça, a especialista em saúde comportamental revelou ao periódico nova-iorquino que essa não foi a primeira vez que recebeu uma mordida, cuspida ou foi atacada por pacientes, mas que, “com certeza, foi a pior”.

“Fui chutada quando estava grávida, o que causou problemas na gestação. Tive meu manguito rotador [conjunto de músculos e tendões do ombro] rasgado. Eu tive meu rosto arranhado. Fui mordida várias vezes. Já jogaram fezes em mim e urina também”, conta a funcionária ao jornal.

Ela afirma ainda que sua família tem pedido que deixe de trabalhar no hospital do Brooklyn.

