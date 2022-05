Padre atropela homem que furtou igreja no interior de SP. Veja as cenas da perseguição

Padre, que foi afastado da igreja, é esperado para ser ouvido na delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Novos vídeos de câmeras de segurança mostram que o padre investigado por atropelar um homem suspeito de furtar a Igreja São Sebastião perseguiu a vítima por, pelo menos 1,4 quilômetro. O atropelamento aconteceu na noite de sábado (7), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na Avenida Tiradentes. A reportagem é do portal G1.

Pelas imagens é possível ver que o frei Gustavo Trindade dos Santos, de 37 anos, apontado como o motorista que atropelou Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, de 40 anos, foge sem prestar socorro após a perseguição, que se encerrou com o atropelamento.

O carro usado no atropelamento foi encontrado pela polícia e vai ser encaminhado para perícia. Segundo o boletim de ocorrência, a localização do veículo foi informada por um dos advogados que representa o frei Gustavo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O carro, que pertence à diocese de Ourinhos (SP), estava no estacionamento do Colégio Dominicano, que fica nas dependências do Santuário Nossa Senhora de Fátima. O veículo foi apreendido e deve passar por perícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a diocese informou que o frei Gustavo "foi afastado de suas funções religiosas e se encontra disponível para livremente cooperar com a Justiça".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➡ Padre atropela suspeito de furtar igreja no interior de SP



Veículo subiu na calçada para atropelar homem, que está internado em estado grave. Religioso deixou o local sem socorrer a vítima.



Leia: https://t.co/zu2HFPtgYQ pic.twitter.com/44rhVLK8ZG — Metrópoles (@Metropoles) May 9, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE