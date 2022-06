Padre Fábio de Melo diz ter Síndrome de Ménière

Apoie o 247

247 - Um dos religiosos mais populares do Brasil, o padre Fábio de Melo afirmou ter a doença crônica Síndrome de Ménière. Ele chamou atenção nas redes sociais depois de aparecer no último sábado (4) com o rosto um pouco inchado, em participação no programa Altas Horas.

"Há dez anos, descobri que tenho uma doença chamada mal de Ménière, cujos sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto. Não tenho o segundo sintoma, só tenho a perda de audição do ouvido esquerdo nas regiões graves", afirmou o religioso em entrevista ao portal O Dia, publicada nessa segunda-feira (6).

O padre disse que, nos períodos em que a doença fica mais grave, faz uso de corticoides para tratamento. "Usei [corticoides] durante quase dois anos seguidos, com interrupções para que o organismo descansasse, em doses altíssimas: 60 ml por dia. No auge das crises, cheguei a usar 80 ml por dia", destaca.

