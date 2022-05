Países do Brics lançarão sistema de alerta precoce para doenças infecciosas em massa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A China, país na presidência rotativa do Brics deste ano, sediou nesta terça-feira (10) a 12ª Reunião de Ministros da Saúde do Brics por videoconferência. Na reunião, os países membros concordaram em lançar um sistema de alerta precoce para prevenir doenças infecciosas em massa e aprovaram em princípio a Declaração da 12ª Reunião de Ministros da Saúde do Brics.

Os participantes realizaram um profundo intercâmbio sobre o combate à pandemia, a construção do sistema de saúde e saúde digital, entre outros. O diretor da Comissão Nacional da Saúde da China, Ma Xiaowei, lembrou os progressos alcançados desde a primeira edição da Reunião de Ministros da Saúde do Brics realizada em Beijing, dizendo que, com uma orientação focada no povo e na vida, o governo chinês tem adotado medidas científicas no combate à pandemia e política de infeção zero dinâmica, de forma a coordenar este trabalho com o desenvolvimento econômico.

Segundo Ma Xiaowei, a China deu contribuições ao combate global à pandemia com o fornecimento de materiais médicos e vacinas contra Covid-19, assim como envio de grupos de especialistas médicos. Até agora, a China já forneceu mais de 2,2 bilhões de doses de vacinas contra Covid-19 a mais de 120 países e organizações internacionais. A China apelou aos países do Brics para que a pandemia seja combatida com solidariedade a fim de garantir a saúde de todos.

