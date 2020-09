Pantanal tem mês de setembro com mais focos de incêndio na história, diz Inpe

O número de focos de incêndio no Pantanal é de 5.603 em setembro, sendo recorde para esse mês desde 2007. Também houve alta de 94% na comparação com o mesmo período de 2019 edit

247 - O número de focos de incêndio no Pantanal é de 5.603 em setembro, sendo recorde para este mês. Antes, a maior quantidade foi registrada em setembro de 2007, com 5.498 focos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Também houve alta de 94% na comparação a 2019, quando setembro teve 2.887 focos detectados em 30 dias.

Segundo as estatísticas, a quantidade de focos neste mês está 188% acima da média histórica do Inpe para setembro, que é de 1.944 pontos de incêndio.

O ano de 2020 também já ultrapassou o recorde de queimadas em um ano para o bioma: foram 15.756 focos registrados desde janeiro até quarta-feira (16). Antes, o número mais alto havia sido registrado em 2005, com 12.536 focos em todo o ano. O aumento foi de 26%.

O Inpe também havia informado que a destruição chegou a quase 3 milhões de hectares no Pantanal, o equivalente à área da Bélgica, na Europa. Bolsonaro, no entanto, tem ignorado os incêndios no bioma e, nesta quarta-feira (16), acusou os indígenas do País.

