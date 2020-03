Paquetá, Vinícius Júnior e Reinier entram em lista de convocação para amistosos da seleção olímpica

CBF - O técnico André Jardine anunciou a lista da convocação da Seleção Olímpica para a data FIFA de março. Essa é a primeira convocação da equipe desde que a Seleção conquistou a vaga nos jogos de Tóquio 2020, na disputa do Pré-Olímpico.

Antes da convocação, o tetracampeão mundial Branco, Coordenador das Seleções de Base, revelou que a CBF mantinha conversas para a realização de dois jogos preparatórios nos Emirados Árabes, contra Coreia do Sul e Egito. Mas que a realização destas partidas não será mais possível, por conta da preocupação com o corona vírus. A CBF continua trabalhando para a definição dos novos compromissos da Seleção Olímpica.

Do grupo que conquistou um lugar nas Olimpíadas durante o torneio na Colômbia, 11 jogadores retornam à Seleção. Essa é a primeira etapa na definição do time que irá defender o Brasil nos Jogos Olímpicos.

- Saímos de lá com a missão cumprida, mas não 100% satisfeitos, com uma ponta de frustração por não ter conquistado o título. Mas tínhamos a missão de colocar o Brasil nas Olimpíadas, tivemos um êxito muito grande nesse objetivo. São 54 atletas convocados desde o Torneio de Toulon e quero que todos se sintam coroados com esse resultado. Essa primeira etapa já nos deu uma certa experiência. Começamos agora uma nova etapa, para uma competição ainda mais importante. Quando a gente conversa com os jogadores, a gente percebe o quanto vive na cabeça deles o sonho de jogar uma Olimpíada - destacou Jardine.

Confira a lista de convocados pelo técnico André Jardine:

GOLEIROS

Cleiton - Red Bull Bragantino

Lucas Perri - São Paulo

Phelipe - Grêmio

LATERAIS

Ayrton Lucas - Spartak Moscou (RUS)

Caio Henrique - Grêmio

Emerson - Real Betis (ESP)

Guga - Atlético-MG

ZAGUEIROS

Lyanco - Torino (ITA)

Luiz Felipe - Lazio (ITA)

Ibañez - Roma (ITA)

Gabriel - Lille (FRA)

MEIAS

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Wendel - Sporting (POR)

Lucas Paquetá - Milan (ITA)

Reinier - Real Madrid (ESP)

ATACANTES

Antony - São Paulo

Pedrinho - Corinthians

Matheus Cunha - Hertha Berlim (ALE)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Vinícius Jr. - Real Madrid (ESP)

Paulinho - Bayer Leverkusen (ALE)