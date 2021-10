Paraguai deve expulsar brasileiros suspeitos de envolvimento em chacina

Apoie o 247

247 - O Paraguai deve expulsar do país seis brasileiros suspeitos de estarem por trás da chacina que, no último sábado (9), em Pedro Juan Caballero, matou Haylee Carolina Acevedo Yunis, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay. A região da fronteira com o Paraguai é disputada por quadrilhas do tráfico de armas e drogas.

Horas antes, o vereador Farid Afif foi executado na cidade de Ponta Porã. As polícias brasileira e paraguaia investigam em conjunto os assassinatos e se há qualquer relação entre eles. Segundo a TV Globo, os suspeitos devem ser entregues à Polícia Federal na fronteira. (Com informações do Antagonista).

