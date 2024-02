Paralisia de Bell: entenda doença que deixou parte do rosto de Fernanda Gentil sem movimentos

Apoie o 247

247 - Fernanda Gentil revelou que está sofrendo com uma paralisia facial. A jornalista falou em um vídeo no Youtube sobre os primeiros sinais da doença e revelou que, ao encontrar o filho Gabriel, sentiu algo diferente. "Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai", disse.

A paralisia de Bell é um distúrbio que provoca paralisia dos músculos de um dos lados do rosto e faz com que a pessoa tenha dificuldade para realizar movimentos simples, como franzir a testa, erguer a sobrancelha, piscar ou fechar os olhos, sorrir e mostrar os dentes. A paralisia pode atingir homens e mulheres de qualquer idade, mas incidência costuma ser maior depois dos 40 anos.

