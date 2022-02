Passageira passa mal e morre durante voo com destino a Paris

Os outros passageiros presentes no voo foram enviados para hotéis edit

TV Cultura - No último domingo (13) um voo da companhia aérea Latam, que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Paris, na França, precisou fazer um pouso de emergência, em Madrid, na Espanha, após uma passageira passar mal.

A parada não planejada na Espanha aconteceu para que a mulher pudesse receber tratamento médico, porém, sua morte foi confirmada pela companhia.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL, a causa do falecimento não foi divulgada.

"A companhia se sensibiliza com o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares da passageira", afirmou a companhia aérea em nota oficial.

Os outros passageiros presentes no voo foram enviados para hotéis. A alimentação e a acomodação foram fornecidas pela empresa aérea.

