Passageira pula de carro por achar que seria estuprada por motorista de app e recebe carta dele no dia seguinte

No bilhete que o motorista teria deixado na casa da mulher, ele fala que em “nenhum momento quis fazer maldade” com ela edit

Apoie o 247

ICL

247- Uma jovem de 26 anos saltou de um carro em movimento por acreditar que seria sequestrada e estuprada por um motorista de aplicativo, em Goiânia. A designer de unhas Walirrane Ramos contou que ficou com medo após o homem fazer diversas perguntas. Depois de pular do carro, ela teve diversos ferimentos. No dia seguinte, o condutor teria enviado uma carta para ela pedindo desculpas. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do portal G1.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, disse a jovem.

No bilhete que o motorista teria deixado na casa da mulher, ele fala que em “nenhum momento quis fazer maldade” com ela.

A reportagem entrou em contato com uma empresa de transporte por aplicativo, informada pela passageira como sendo a utilizada, para pedir um posicionamento e para saber se algo será feito em relação ao motorista, e aguarda retorno desde a última atualização.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.