Pasta de Saúde exonera secretário de Atenção Primária

247 - O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (22) a demissão do secretário de Atenção Primária, Nésio Fernandes, que será substituído pelo médico da família Felipe Proenço.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o ministério disse que o "ajuste na equipe da pasta é um processo natural ao longo da gestão e não foi baseado em nenhum tipo de pressão interna ou externa".

continua após o anúncio

O cargo de Nésio era responsável pela administração de políticas relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao programa Mais Médicos. Antes de chegar no ministério, ele foi secretário de saúde do Espírito Santo, durante o primeiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB).

