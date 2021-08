Pastor que dizia ser “intérprete de Deus” é investigado por ataques sexuais em Goiânia

247 - O pastor Esney Martins da Costa, chefe da igreja Renascendo para Cristo, em Goiânia (GO), foi acusado de violência sexual. De acordo com a Polícia Civil, dois inquéritos já foram abertos para apurar as denúncias, uma delas envolvendo uma adolescente de 16 anos. A informação é do portal Época.

“Crime de estupro, crime de importunação sexual. Tem também a posse sexual mediante fraude, tem crime de ameaça, crime de lesão corporal, porque ele batia nas vítimas”, afirmou ao Fantástico, da TV Globo, a defensora pública Gabriela Hamdan.

Para uma das vítimas, Esney usou o discurso de “intérprete da vontade de Deus” para justificar os abusos. “Ele falava que era para o meu crescimento espiritual, que era pra eu crescer na vida. Ele às vezes confunde até a mente da gente em acreditar que o que ele faz vem de Deus”, afirmou umas das mulheres em entrevista ao Fantástico.

Uma outra vítima relatou ter saído do emprego por influência do pastor. “Falava que eu era lésbica e que precisava de tratamento, tratamento de Deus. Na época eu trabalhava, tinha um emprego muito bom. E ele disse que eu tinha que sair do emprego e depender de Deus. Ele falava que minha família não prestava e que eu tinha que me afastar da família”, revelou.

