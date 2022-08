Patrimônio de deputado do PP sobe de R$ 15 mil para quase meio bilhão em dez anos

Ailson Souto da Trindade (PP), que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará, é o segundo candidato mais rico do Brasil nestas eleições, apontaram declarações no TSE edit

247 - O candidato a deputado estadual no Pará Ailson Souto da Trindade (PP) ficou 29 mil vezes mais rico em dez anos. O patrimônio dele aumentou de R$ 15 mil em 2012 para R$ 448 milhões neste ano, conforme os dados enviados pelo próprio Souto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É o segundo candidato mais rico de todo o país nas eleições deste ano, de acordo com as declarações enviadas ao TSE. O prazo para enviar as informações vai até o próximo dia 15. O PP, integrante do bloco partidário Centrão no Congresso Nacional, é um dos partidos que apoiam Jair Bolsonaro (PL). Outra legenda é o Republicanos. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (11) pelo jornal O Globo.

Trindade é empresário e, dez anos atrás, concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto de Moz, cidade com cerca de 40 mil habitantes a 416 quilômetros de Belém, capital paraense. Ele teve 135 votos e não se elegeu. Naquele ano, o deputado declarou que tinha um terreno de R$ 10 mil e R$ 5 mil em outros bens. Desta vez, Trindade afirmou à Justiça Eleitoral que possui R$ 39 milhões em espécie, em moeda estrangeira (sem especificar qual), e R$ 9 milhões em joias, além de um terreno de R$ 390 milhões.

Ao justificar os valores, o deputado afirmou, por meio de sua assessoria, que antes era empresário da área de eletrônicos, mas trabalha no mercado imobiliário atualmente, fazendo compra e venda de lotes e construção de casas.

"É importante destacar que as empresas do candidato declaram imposto de renda de pessoa jurídica, recolhendo a integralidade dos impostos devidos. Assim como o candidato na pessoa física. Importante frisar que o candidato nunca ocupou cargo ou função pública, sendo o seu patrimônio totalmente proveniente do exercício de sua profissão acima explicada", afirmou a campanha.

