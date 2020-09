Patrocinada por banco estatal, CBV promete providências por protesto de Carol Solberg contra Bolsonaro

Confederação Brasileira de Vôlei emitiu nota de repúdio ao protesto feito pela jogadora de vôlei de praia Carol Solberg contra Jair Bolsonaro afirmando que "tomará todas as medidas cabíveis" para coibir novas ações. O Banco do Brasil é um dos principais patrocinadores da CBV edit

247 - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) emitiu uma nota de repúdio ao protesto feito pela jogadora de vôlei de praia Carol Solberg neste domingo (20), contra o Jair Bolsonaro, após ganhar a medalha de bronze na etapa de Saquarema (Rio de Janeiro) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é patrocinado pelo Banco do Brasil. O banco estatal também é o maior patrocinador da entidade esportiva.

"A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), vem, através desta, expressar de forma veemente o seu repúdio sobre a utilização dos eventos organizados pela entidade para realização de quaisquer manifestações de cunho político. O ato praticado neste domingo (20.09) pela atleta Carol Solberg durante a entrevista ocorrida ao fim da disputa de 3º e 4º lugar da primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Volei de Praia – Temporada 2020/2021, em nada condiz com a atitude ética que os atletas devem sempre zelar", diz trecho da nota da expedida pela CBV segundo reportagem do jornal O Globo.

"Aproveitamos ainda para demonstrar toda nossa tristeza e insatisfação, tendo em vista que essa primeira etapa do CBVP OPEN 2020/2021, considerada um marco no retorno das competições dos esportes olímpicos, por tamanha importância, não poderia ser manchada por um ato totalmente impensado praticado pela referida atleta. Por fim, a CBV gostaria de destacar que tomará todas as medidas cabíveis para que fatos como esses, que denigrem a imagem do esporte, não voltem mais a ser praticados", diz outro trecho da nota.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.