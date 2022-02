Paulinha, do Calcinha Preta, está com quadro neurológico grave, informa boletim

Apoie o 247

247 - Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, continua intubada em coma na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju. Segundo o boletim médico divulgado hoje, seu quadro neurológico é grave, mas estável, sem necessidade de drogas para manutenção da vida. A reportagem é do portal Splash.

Paulinha foi internada no último final de semana após sentir um mal-estar durante uma turnê em São Paulo. Assim que desembarcou na capital sergipana, foi encaminhada a um hospital, onde a princípio foram identificados problemas nos rins. Depois, a equipe do grupo afirmou a Splash que Paulinha está com uma bactéria no cérebro.

Ontem, o colega de banda Bell Oliver atualizou os fãs sobre o estado de saúde dela no Instagram: "Passando pra contar novidade pra vocês. Hoje visitei nossa Paulinha, fiquei muito feliz, ela tá bem desinchada, bem linda como ela sempre foi. Passei 40 minutos com ela. Batimentos cardíacos normais, graças a Deus tudo andando e em nome de Jesus em breve ela vai sair de lá".

