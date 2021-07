Paulo Guedes aparece em estátua inspirada em Star Wars e vira piada nas redes

Uma foto do ministro vestido como personagem da série “Star Wars”, colocada supostamente em uma empresa que atua em investimentos financeiros em São Paulo, viralizou e foi motivo de piadas edit

Revista Fórum - A foto de uma suposta estátua do ministro da Economia, Paulo Guedes, colocada em um escritório em São Paulo, viralizou nas redes sociais e fez com que os internautas detonassem a ideia. A imagem mostra a cabeça de Guedes no corpo de Mandaloriano, protagonista de um dos filmes da série “Star Wars”.

A postagem indica que a estátua foi colocada no “TC na Faria Lima”. TC é a sigla para TradersClub, empresa que atua em investimentos financeiros.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

“Oq fazer com tanto dinheiro sobrando?”

1)Literalmente qualquer coisa

2)Estátua de Star Wars em tamanho real com a Cabeça do Paulo Guedes

“Hmm, Vou na segunda opção.” https://t.co/HJWEbEf4JW — The Angriest Dog in The World (@YanBolini) July 29, 2021

“Num to bem não Pinochet”



Que coisa constrangedora meu Deus do céu... A crise é mesmo estética também. https://t.co/fOvOusEuVo PUBLICIDADE July 29, 2021

Hoje eu acordei animado que nem a estátua do Paulo Guedes pic.twitter.com/74KKwU3Yv5 — William De Lucca (@delucca) July 29, 2021

PUBLICIDADE

Serio... alguém precisa levar esses caras pra terapia https://t.co/JRxF2AanUs — Nil #ForaBolsonaro | #VacinaJá (@nilmoretto) July 29, 2021

Mas veja bem, faz todo sentido a temática star wars/mandalorian, o guedes fez o dólar subir até para o espaço — Felipe Artemio (@felipe_artemio) July 29, 2021

Reconhecimento a um mercenário

https://t.co/dQXhma8aGf — Ulisses Mattos (@ulissesmattos) July 29, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.