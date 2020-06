Pazuello contraria Bolsonaro e diz que Supremo está certo em delegar a estados decisões sobre coronavírus

De acordo com o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, "mesmo que a gente faça uma observação específica, pactuando com estados e municípios, não vamos tomar uma decisão unilateral" edit

247 - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, contrariou Jair Bolsonaro e afirmou, nesta terça-feira (23), que acha correta a medida do Supremo Tribunal Federal (STF) de delegar aos estados e aos municípios as decisões sobre o isolamento social. De acordo com o militar, esse é o "melhor desenho" para a gestão da política de combate ao coronavírus. "Mesmo que a gente faça uma observação específica, pactuando com estados e municípios, não vamos tomar uma decisão unilateral", disse ele em audiência pública realizada, por videoconferência, em comissão mista do Senado.

"Acho que é a única decisão possível. Cabe ao governo federal as observações macro e ações específicas de estruturas federais, com discussões nesse nível", acrescentou o general. O relato foi publicado em reportagem de Rafael Bitencourt, do Valor.

Pazuello definiu como "soberana" a decisão dos médicos em relação à maneira mais correta de tratar os pacientes infectados pela Covid-19. "O diagnóstico clínico é soberano. Os nossos médicos têm, sim, a capacidade e o direito de diagnosticar aquele paciente, dando a ele o protocolo de tratamento que assim ele (o médico) achar que deve fazer", acrescentou.

