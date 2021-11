Pazuello “dribla” ex e não assina fim de união estável

Apoie o 247

Metrópoles - Quatro meses após ter sido fotografado com a ex-assessora Laura Appi ao deixar o Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), localizado no Setor Militar Urbano (SMU), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ainda não regularizou a separação com (a ex-esposa) Andrea Barbosa.

De acordo com pessoas próximas, a ex-esposa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde mora com a filha do casal em endereço mantido sob sigilo. A separação dos dois está sendo bastante conturbada, conforme relatos de familiares que moram em Manaus (AM).

Atualmente, Eduardo Pazuello é secretário nacional de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, cargo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a troca no Ministério da Saúde pelo cardiologista Marcelo Queiroga, atual titular da pasta.

Flagrante

Ao ser clicado pelo repórter fotográfico Hugo Barreto, do Metrópoles, o ex-ministro estava de saída da hospedagem exclusiva para oficiais do Exército com a ex-diretora de Programa na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do ministério durante a gestão dele. Ela já não era mais assessora direta do ex-ministro.

Um dia após a primeira foto, a reportagem voltou a flagrar Laura Appi no mesmo local. Segundo os registros, a então diretora do Ministério da Saúde usava o carro emprestado ao ex-ministro pelo também ex-assessor de Pazuello, Airton Antônio Soligo, mais conhecido como Airton Cascavel.

Tanto o ex-ministro quanto o ex-assessor especial foram indiciados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 por crimes durante a pandemia. O relatório está na Procuradoria-Geral da República (PGR).

À época das fotografias, a médica foi tida como então namorada do aliado de Bolsonaro. Contudo, Pazuello chegou a acionar a Justiça para que Andrea Barbosa explicasse possíveis declarações à imprensa sobre a existência do suposto relacionamento com a médica. O caso foi arquivado.

