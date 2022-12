PCCh convoca reunião para analisar trabalho econômico

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou uma reunião na terça-feira (6) para analisar e estudar o trabalho econômico de 2023.

Na reunião, presidida pelo secretário-geral do Comitê Central do Partido, Xi Jinping, foi salientado que para fazer bem os trabalhos econômicos no próximo ano é preciso tomar o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para a Nova Era como orientação, implementar os princípios orientadores definidos no 20º Congresso Nacional do PCCh e impulsionar com passos sólidos a modernização chinesa. É preciso aplicar o novo conceito de desenvolvimento, criar de forma acelerada a nova dinâmica de desenvolvimento e promover o desenvolvimento de alta qualidade.

Segundo foi debatido na reunião, o país deve coordenar bem a prevenção e controle da epidemia de Covid-19 e o desenvolvimento econômico e social, bem como o desenvolvimento e a segurança. Deve aprofundar a reforma e abertura, estimular a confiança do mercado, combinar a expansão da demanda interna com a reforma estrutural do lado da oferta, realizar bem as tarefas de manter estáveis o crescimento, o emprego e os preços dos produtos, além de prevenir e minimizar efetivamente os grandes riscos. É preciso promover a melhoria geral da operação econômica, bem como uma elevação efetiva na qualidade do crescimento e um aumento razoável na quantidade.

Os membros do Birô Político também ouviram os relatórios de trabalho da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê Central do PCCh e da Comissão Nacional de Supervisão do país e tomou providências para melhorar a conduta e a integridade moral do Partido e combater a corrupção.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

