PCdoB forma seu sistema de organizações dirigentes gerais e setoriais

247 - O Partido Comunista do Brasil completou a eleição de militantes e quadros para o conjunto de secretarias, coordenações, comissões e grupos de trabalho que formam um complexo e diversificado sistema organizativo. As deliberações iniciais foram adotadas durante o 15º Congresso Nacional, realizado em outubro do ano passado, quando Luciana Santos foi eleita presidente nacional.

As decisões do congresso se desdobraram na última reunião do Comitê Central, em finais de maio último, que adotou medidas para assegurar o pleno funcionamento do seu sistema organizacional.

O PCdoB tem uma estrutura diretiva formada pelo Comitê Central, Comissão Política Nacional, Comissão Executiva, Comissão Permanente, direções estaduais, municipais e organizações de base. Como veículos de difusão das opiniões partidárias, o partido dispõe do Portal Vermelho e do próprio site institucional.

Em permanente busca de se inserir na vida social brasileira, o partido abraça as causas populares. Os comunistas realizam tarefas concretas por meio de coletivos estruturados em comissões setoriais e temáticas, como movimentos sindicais, femininos, juvenis, antirracistas, direitos humanos, saúde, questão ambiental, problemas urbanos e comunitários, entre outros. O partido formou também as comissões de comunicação, propaganda e formação teórica.

Na área política, os comunistas estão inseridos na pré-campanha presidencial de Lula, no âmbito da Federação partidária Brasil Esperança, formada pelo PT, PV e o próprio PCdoB.

O PCdoB desenvolve amplas e diversificadas relações internacionais, com uma secretaria dedicada a esta finalidade, que realiza atividades no âmbito do Encontro Internacional de Partidos Comunistas e Operários e no Fórum de São Paulo e mantém relações bilaterais com os partidos comunistas e revolucionários do mundo.

Os comunistas são ativos também na luta anti-imperialista. Para além das relações internacionais interpartidárias, o partido criou uma comissão de solidariedade com os povos ameaçados e agredidos e com os países que lutam por sua soberania e autodeterminação nacional e pela paz mundial, designando para isso o nosso editor internacional, o jornalista e escritor José Reinaldo Carvalho.

O jornalista, que é também responsável pela Comissão Internacional da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), declarou que “o mundo vive a época da luta anti-imperialista, que é um dos fatores decisivos para as transformações em curso na situação internacional”. José Reinaldo comemora que “os EUA já não podem mais impor sua vontade e hegemonia. Estamos vivendo a emergência da multipolaridade, como resultado das lutas dos povos. Esta multipolaridade tampouco será isenta de conflitos e embates das forças progressistas contra as reacionárias e hegemonistas”.

