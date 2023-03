“Pedaço de pele”, “couro”, “bolor”: consumidores denunciam o que encontraram em produtos da Fugini

Apoie o 247

247 - A empresa Fugini, suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de fabricar, comercializar e distribuir produtos nesta quarta-feira (29), é investigada por suspeita de crime contra as relações de consumo pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Seus produtos passam por recall em todo o país.

Um homem, que prefere não ser identificado, disse à reportagem do portal G1 ter descoberto que o produto estava impróprio para consumo na hora em que preparava o almoço.

"Para minha surpresa, tinha um pedaço de pele, um couro dentro do produto. O que mais me doeu foi perder uma panela de galinhada", falou.

Uma dona de casa disse que preparava a comida e que, por hábito, colocaria o molho de tomate direto na panela. No entanto, ela relatou que resolveu abrir o produto em outro prato, quando se deparou com o que, segundo ela, "parecia uma pele".

"Virou a cabeça, virou o estômago, virou tudo. Ainda bem que eu não coloquei na panela. É horrível", disse.

