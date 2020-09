Pedaço gigante de gelo se desprende da última plataforma no Ártico

247 - Um pedaço gigante de gelo se desprendeu da última plataforma de gelo restante na Groenlândia, no polo norte. A área afetada soma quase 110 quilômetros quadrados, o equivalente à metade do tamanho da cidade do Recife (PE). A informação foi publicada pela BBC.

"A atmosfera dessa região esquentou quase 3ºC desde 1980", afirmou Jenny Turton, pesquisadora do clima da Universidade Friedrich-Alexander, na Alemanha. "Além disso, em 2019 e 2020 houve recordes de calor no verão", complementou.

A plataforma de gelo se partiu em duas, com uma pequena parte indo em direção ao norte.

As imagens de satélite e as altas temperaturas do ar registradas são evidências do alto número de lagoas derretidas na região.

