Pedido de oxigênio feito pelo governo do Amazonas ao estado do Rio foi enviado para e-mail errado

Autoridades do Amazonas fizeram um pedido a todos os estados para o abastecimento de oxigênio em Manaus, porém o e-mail que deveria ter chegado ao governo do Rio foi enviado a destinatários errados. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O e-mail foi enviado por Juarez Filho, assessor do Subcomando de Ações de Defesa Civil do Amazonas, para três destinatários no RJ: Francisco Dornelles, ex-vice-governador e atualmente sem cargo; Dorita, ex-chefe de gabinete de Dornelles, também sem cargo; e para um e-mail de eventos da vice-governadoria do Rio.

Os dois primeiros remetentes sequer estão no governo. Dorita, a Maria Auxiliadora Pereira Carneiro Silva, deixou o governo em dezembro de 2018 e Dornelles saiu do executivo estadual poucos dias depois após a vitória de Wilson Witzel (PSC) na eleição.

O último e-mail é do setor responsável que organiza eventos do vice-governador, cargo que está vago desde que Cláudio Castro (PSC) substituiu Wilson Witzel (PSC) como governador.

