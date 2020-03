'Peguei o coronavírus: por enquanto, não é tão mau', diz homem de 70 anos

247 - O homem prossegue seu relato: "dessa vez é muito mais fácil: nada de calafrios nem dores de corpo. Respiro com facilidade e não estou com o nariz entupido. Sinto o peito apertado, e tenho acessos de tosse. Se estivesse em casa com sintomas semelhantes, eu provavelmente iria ao trabalho como sempre."

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca mais trechos do depoimento sobre o coronavírus: "contraí o vírus no Diamond Princess, o cruzeiro que ficou em quarentena no litoral de Yokohama por 14 dias, ao fim de uma viagem de 16 dias que fiz com minha mulher, Jeri. Quando deixei o navio duas semanas atrás, sentia-me bem. Verificamos a temperatura do corpo durante a quarentena. Jeri e eu cedemos uma amostra de tecido para testar a presença do vírus. Não tínhamos febre; o resultado do exame ficaria pronto em 48 horas. O resultado do teste não tinha chegado quando embarcamos nos ônibus que nos levariam ao aeroporto, onde dois aviões do governo americano nos esperavam."