Peng Liyuan, Primeira Dama da China, apela por reforço da cooperação global contra a tuberculose

Rádio Internacional da China - Nesta quinta-feira (24), Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping e embaixadora da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a prevenção e tratamento de tuberculose, foi convidada a proferir um discurso na videoconferência da OMS por ocasião do Dia Internacional do Combate à Tuberculose.

Peng Liyuan afirmou que nos últimos anos, o combate global contra a doença tem obtido resultados consideráveis através do impulsionamento da OMS e de esforços conjuntos da comunidade internacional. O governo chinês dá grande importância à prevenção e tratamento da tuberculose e coloca essa missão dentro da estratégia nacional de saúde, oferecendo serviços gratuitos de exames e medicamentos a pacientes tuberculosos. Com essas medidas, a taxa de recuperação destes pacientes é superior a 90%. Desde o começo da epidemia de Covid-19, a China tem adotado medidas positivas para garantir a continuidade do tratamento dessa doença.

Segundo a embaixadora chinesa, ao longo de dez anos de participação no combate à tuberculose, ela testemunhou os esforços de milhares de profissionais da saúde e voluntários na luta contra a doença, e ficou impressionada pelo excelente nível de tratamento e boa virtude dos médicos nessa área.

Por fim, Peng Liyuan realçou que sob o agravamento de Covid-19, enfrentamos o maior desafio no combate à tuberculose. A embaixadora pediu que todos os países compartilhem suas experiências na prevenção e tratamento da doença e realizem cooperações efetivas, a fim de impulsionar o alcance da meta de saúde na Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

