Peng Liyuan se reúne com primeira-dama do Gabão

Rádio Internacional da China - Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com Sylvia Bongo Ondimba, esposa do presidente da República do Gabão, Ali Bongo Ondimba, em Beijing na quarta-feira.

Peng Liyuan lembrou com prazer suas interações com Sylvia e seus esforços conjuntos para promover a prevenção e o tratamento do HIV/AIDS, e disse que aprecia o entusiasmo de longa data de Sylvia pelo bem-estar público.

Ela falou sobre as conquistas da China na prevenção e tratamento do HIV/AIDS, tuberculose e na luta contra a COVID-19, bem como seu trabalho como embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tuberculose e HIV/AIDS.

Peng Liyuan disse que a China está disposta a fortalecer os intercâmbios com o Gabão, compartilhar experiências, promover a cooperação e trazer mais benefícios para os dois povos. Ela expressou confiança de que, sob a liderança dos líderes dos dois países, a cooperação bilateral em vários campos continuará se aprofundando, e que essa amizade será transmitida de geração em geração.

Sylvia, que está acompanhando o presidente gabonense em sua visita de Estado à China, agradeceu a Xi e Peng por sua hospitalidade e disse que ficou impressionada com os laços amistosos da China com o Gabão.

O Gabão admira as grandes conquistas da China em saúde pública e está disposto a aprender com a experiência bem-sucedida da China e fortalecer os intercâmbios e a cooperação com a China, afirmou.

Sylvia disse que está ansiosa para ter a oportunidade de ver mais da China e apreciar a cultura chinesa e o desenvolvimento do país.

