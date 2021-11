Perfil fake usa foto de Fábio Assunção para ameaçar ativista transexual

De acordo com a ativista, além de ataques pessoais, o perfil fake também ameaçou os moradores do lar de acolhimento para a população LGBTI edit

247 - A ativista transexual Indianarae Siqueira sofreu ameaças de morte pela internet. Algumas das mensagens foram enviadas por um perfil fake, que usava a foto do ator Fábio Assunção. As ameaças foram registradas na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio de Janeiro (RJ). A informação é do portal Época.

De acordo com a ativista, além de ataques pessoais, o perfil fake também ameaçou os moradores do lar de acolhimento para a população LGBTI Casa Nem. O local já foi alvo de um atentado que levou a perda da Kombi usada para transporte de pessoas e serviços da casa e também já passou por uma tentativa de invasão por pessoas armadas.

“Querem impedir nosso direito de ir e vir. Se incomodam com a nossa existência. Mas estamos aqui para ser e resistir. Intimidadores e que ameaçam nossas vidas, quem deseja a nossa morte não passarão”, disse Indianarae Siqueira.

