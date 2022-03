Perita criminal de Goiás baleada confessa que forjou o seu próprio assassinato

Apoie o 247

247 - A perita criminal Kathia Mendes Magalhães confessou à Polícia Civil no sábado (12) que planejou o próprio atentado. Na quinta-feira (10), ela foi atingida por um tiro no ombro esquerdo enquanto dirigia pela rodovia GO-213, próxima da saída de Caldas Novas (GO). As informações são do G1.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a diretora da Polícia Científica de Caldas Novas contratou um ex-servidor para realizar o atentado.

Segundo ela, o atentado tinha como motivação forçar a sua transferência para um outro município.

O caso

Kathia foi baleada na noite de quinta-feira. Na sequência, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada consciente para um hospital de Caldas Novas, onde passou por cirurgia.

Então, a polícia montou uma força-tarefa para apurar o atentado.

Durante as investigações, os agentes descobriram que Kathia tinha procurado algumas pessoas para forjar o atentado havia um mês.

Os policiais identificaram um ex-servidor que havia trabalhado com a perita. Ao ser questionado, o homem confessou ter atirado em Kathia. Ele ressaltou que utilizou um revólver calibre 32 que foi entregue pela própria perita.

Por meio de nota, a Polícia Científica informou que repudia a conduta dos servidores. Também ressaltou que ambos irão responder tanto no âmbito criminal quanto na Corregedoria de Polícia. Caso sejam condenados, eles podem pegar uma pena de 12 anos.

