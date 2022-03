“Personalidade de defensor dos direitos humanos” dos EUA entrou em colapso total, aponta mídia chinesa

O fracasso no combate à pandemia de Covid-19 é visto como uma enorme ironia para os "direitos humanos ao estilo americano", diz o texto edit

Rádio Internacional da China - De acordo com uma recente pesquisa de opinião nos EUA, mais da metade dos americanos acreditam que 2021 “foi o pior ano das suas vidas”. Na segunda-feira (28), a China divulgou o “Relatório sobre Violações dos Direitos Humanos nos EUA 2021”. O documento apresenta, com inúmeros casos e dados detalhados, que no ano passado, os EUA não apenas falharam em remediar seus erros em matéria de direitos humanos, como também se tornaram ainda mais culpados na área.

O fracasso no combate à pandemia de Covid-19 é visto como uma enorme ironia para os "direitos humanos ao estilo americano". Em 2021, houve um total de 34,51 milhões de infecções por novo coronavírus, além de 480 mil mortes nos EUA, muito mais do que em 2020. Estes dois números são os maiores do mundo.

De acordo com o relatório, houve um total de 693 casos de tiroteio em massa no país em 2021, 10,1% a mais do que no ano anterior. Mais de 44 mil pessoas foram mortas em tiroteios. Além disso, os crimes de ódio contra cidadãos de origem asiática em Nova Iorque aumentaram drasticamente, 361% a mais que 2020!

Em 2021, a reputação dos EUA como o "defensor dos direitos humanos" entrou em colapso em todo o mundo. Não se pode esquecer que um ataque aéreo durante a retirada das tropas americanas do Afeganistão matou 10 pessoas de uma família afegã, incluindo sete crianças, sendo que a mais nova tinha apenas 2 anos de idade. Assim, em 2021, na 48a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, muitos países condenaram os EUA como "o maior sabotador de direitos humanos do mundo".

O professor Stephen Walt da Universidade de Harvard salientou que os EUA devem primeiro resolver seus problemas domésticos e repensar como devem lidar com outros países ao redor do mundo.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

