Perto de ser preso, Zé Trovão faz convocação desesperada aos bolsonaristas contra o STF (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, que está foragido, postou em sua conta no Tik Tok nesta terça-feira um vídeo em que chama as pessoas a comparecerem à Brasília para levar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Senado. A reportagem é do jornal O Globo.

"Amanhã, na frente do Senado Federal, todo povo que está em Brasília... vamos acompanhar a comitiva que vai entregar o pedido, a exigência, a determinação popular, do impeachment dos ministros (do STF). Não vamos dar tempo para mais ninguém fazer nada. Essa semana tem que resolver o problema do Brasil. Eu não aguento mais ficar nessa merda aqui não", diz Zé Trovão.

Zé Trovão já havia distribuído em um canal do Telegram um vídeo de quase dois minutos desafiando o ministro do STF Alexandre de Moraes a prendê-lo.

PUBLICIDADE

No vídeo, publicado nesta segunda-feira, ele diz: "Alexandre de Moraes, você pode até tentar me buscar, meu irmão, não adianta você me prender não, porque o Brasil ganhou, Alexandre de Moraes! Você perdeu, Alexandre de Moraes! Você não é mais nada! Esses ministros que acabaram com a nossa Justiça."

Zé Trovão acaba de fazer outro vídeo. Pede que o pessoal não abandone a luta porque amanhã será entregue o documento de impeachment dos sinistros pic.twitter.com/FQmVxQ5uHf PUBLICIDADE September 7, 2021