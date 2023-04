Pesquisa indica que "Farol da Democracia" é uma farsa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os Estados Unidos sediaram a segunda Cúpula para a Democracia nos dias 29 e 30, com uma narrativa de "democracia contra o autoritarismo" e uma autodefinição como o "farol da democracia" global. Entretanto, em uma pesquisa recente envolvendo 3.776 pessoas de 35 nações, entre eles países desenvolvidos e em desenvolvimento, 74,5% dos entrevistados acreditam que o poder político nos EUA tende mais a servir à minoria rica do que ao público geral.

Especificamente, 68,6% dos entrevistados acreditam que as democracias ocidentais estão repletas de conflitos entre legisladores, que fazem com que muitos problemas na vida da população sejam adiados para ser solucionados, enquanto 66,3% deles acreditam que há uma rotação frequente demais dos partidos no poder, assim como faltas de continuidade de políticas e de uma visão de futuro na sua elaboração.

Apesar de se ostentarem como "guardião da democracia", os EUA registraram uma série de incidentes envolvendo a questão de imigração, tensões raciais e violência armada. Na pesquisa, 88,6% dos entrevistados acreditam que alguns políticos e meios de comunicação estadunidenses aproveitam as lacunas no sistema de "liberdade de imprensa", espalhando informações falsas e ampliando o ódio racial e sentimentos extremistas.

Na pesquisa, 65,8% dos entrevistados se opõem resolutamente à prática de incitar revolução ou agressão para forçar outro país a mudar seu sistema político, acreditando que o que os EUA fizeram mostra que são um país hegemônico e arbitrário.

