Pesquisadores italianos afirmam ter encontrado a mutação que gerou epidemia de coronavírus

247 - Massimo Ciccozzi, líder do grupo de pesquisa disse: "foi uma mudança decisiva, uma mutação muito particular ocorrida entre 20 e 25 de novembro."

Segundo a reportagem do jornal Folha de S. Paulo, "o trabalho está em vias de ser publicado, segundo os cientistas, no periódico científico Journal of Clinical Virology."

A matéria ainda sublinha que "a hipótese mais aceita até o momento é que o vírus teria sido adquirido de algum animal no mercado de frutos do mar de Wuhan, epicentro da epidemia, na China."