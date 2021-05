PF cumpre mandados em operação contra crimes financeiros de R$ 2,5 bilhões

Após a 1ª Vara Federal de Campinas expedir ordens, uma das medidas cumpridas foi o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões. A origem dos recursos que iniciaram o sistema de fraude é pública. A primeira companhia fictícia fez um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica, no valor total de R$ 73 milhões edit

247 - A Polícia Federal de Campinas (SP) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O prejuízo foi de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos, de acordo com as investigações. Uma das medidas cumpridas foi o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões, sequestro de bens imóveis e congelamento de transferências de bens móveis.

Agentes cumprem 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em dez municípios de quatro estados do Brasil. Também foi determinado o afastamento de um delegado da Polícia Federal do exercício do cargo. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Campinas.

Os investigadores descobriram "uma complexa rede de pessoas física e jurídicas fictícias". Para proteger o patrimônio, foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blindar o grupo de eventuais ações fiscais. A origem dos recursos que iniciaram o sistema de fraude é pública, pois a primeira companhia fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica, no valor total de R$ 73 milhões.

Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa, de acordo com a PF.

A ação é conjunta com a Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Pelo menos 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da ação.

