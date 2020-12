PF deflagra operação contra traficantes que escondiam droga em caixões de vítimas da Covid-19

Sputnik Brasil - Após 287 quilos de maconha serem encontrados em caixão de suposta vítima da COVID-19, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra o tráfico em cidades de três estados e do Distrito Federal.

A investigação foi iniciada em Jataí (GO), quando a droga foi encontrada sendo transportada dessa maneira. A Operação Caixão, que conta com a participação de mais de 40 agentes, cumpre dez mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em cidades de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

A suspeita é de que os criminosos usem caixões que levariam supostas vítimas do coronavírus para esconder o produto.

A PF explicou que a investigação começou em junho de 2020, quando um indivíduo foi preso com 287 quilos de maconha transportada em dois caixões, que supostamente levariam vítimas da COVID-19. A droga seria levada de Ponta Porã (MS) à Goiânia.

Esquema seria comandado da prisão

Segundo a PF, presos em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, comandariam o esquema. Os suspeitos vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, podendo pegar mais de 15 anos de prisão.

"Com a quebra do sigilo bancário e a interceptação telefônica dos suspeitos, identificou-se os supostos vendedores, compradores e demais envolvidos. Os compradores estariam presos no presídio de Aparecida de Goiânia/GO, tendo providenciado o transporte da droga através de um motorista free lancer da funerária utilizada para despistar eventual abordagem policial", informou a PF.

O conhecimento liberta. Saiba mais