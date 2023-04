PF monitora grupo de empresários suspeito de envolvimento com os ataques golpistas

PF investiga a ligação de integrantes do grupo de mensagens "Empresários e Política" com os ataques às sedes dos Três Poderes edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal investiga um grupo de WhatsApp que pode ter ligação com os ataques golpistas de 8 de janeiro. De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, a PF está passando o pente-fino no grupo “Empresários e Política”.

Ainda de acordo com a reportagem, a PF investiga uma eventual ligação deste grupo com a invasão às sedes dos Três Poderes.

Esta não é a primeira vez que empresários entram na mira da Justiça por sua relação com os ataques golpistas. Em agosto passado, oito empresários bolsonaristas foram alvo de mandados de busca e apreensão e sofreram quebra de sigilos determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por causa de mensagens golpistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.