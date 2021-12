PF prende chefe de gabinete do governador do Acre

A prisão se deu no âmbito da Operação Ptolomeu, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no governo acreano edit

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (22), a chefe de gabinete do governador do Acre, Rosângela Gama, seguindo determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A medida tem caráter preventivo.

A prisão se deu no âmbito da segunda fase da Operação Ptolomeu, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no governo acreano.

O governador Gladson Cameli (Progressistas), foi um dos alvos da PF e teve mandados cumpridos em sua casa e no seu gabinete. (Com informações da CNN Brasil).

