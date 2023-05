Piqué e irmão de Shakira são separados pela polícia após troca de socos

Tonino Mebarak e Gerard Piqué brigaram feio após bate-boca do jogador com Shakira edit

Apoie o 247

Google News

247 - Gerard Piqué trocou socos com Tonino Mebarak, irmão de Shakira, é o que garante o programa La Mesa Caliente, da Telemundo. Eles teriam partido para as vias de fato após uma discussão acalorada entre o jogador e a cantora em Miami, nos Estados Unidos.

“Ao que tudo indica, a discussão ficou tão violenta que o irmão de Shakira deve ter brigado com Piqué para defender a irmã”, detalhou a apresentadora Verónica Bastos.

O motivo da briga seria por causa de supostas dificuldades impostas por Shakira para Piqué se encontrar com os filhos, que residem em Miami com a mãe. Há ainda a informação de que a discussão foi tão pesada que precisou da intervenção da polícia. Vale lembrar que, de acordo com a imprensa espanhola, Piquet teria reivindicado à justiça menos dias com os filhos, por conta da distância entre Espanha e EUA, local que é a nova moradia de Shakira.

A postura do jogador gerou revolta nas rede sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.