Planejando sua vida: proteger sua família do início ao fim

[Post patrocinado] Enfrentar o fim da vida não é simples, mas também não é impossível. O que acontece, na realidade, é que vemos muitos tabus relacionados à morte.

Ainda vemos pessoas "fugindo" do assunto, sendo que ele é extremamente importante, pois preservar a sua família é pensar sobre como serão as burocracias depois da morte.

Sendo assim, trouxemos alguns apontamentos importantes para você começar a enfrentar a morte de uma forma mais prática. Acompanhe.

Enfrentando o fim da vida com naturalidade: Por que e como preparar a família?

Para preparar a sua família é preciso considerar todos os pontos associados a este momento delicado. Isso fará com que todos fiquem mais "protegidos" e seguros, caso alguma coisa venha a acontecer com você.

Para promover essa segurança e conforto para todos, leve em conta as dicas abaixo:

1- Faça um testamento

Fazer um testamento é imprescindível para garantir que os seus bens e patrimônios sejam deixados para as pessoas que você deseja.

Caso você não faça um testamento, pode ser que um conflito na família se instaure depois da morte.

Portanto, converse com os seus familiares e apresente a importância de ter um testamento.

2- Contrate um seguro de vida

Um seguro de vida pode trazer mais conforto e comodidade para os seus familiares em um momento tão delicado.

Dessa forma, eles poderão viver o momento do luto de uma forma mais equilibrada e adequada.

3- Contrate um plano funeral

Assim como acontece com o seguro de vida, o plano funerário também traz mais comodidade para os seus familiares.

Afinal, eles não precisarão se preocupar com os trâmites legais do velório, tendo em vista que com um seguro completo eles precisarão apenas se preocupar com a despedida e o momento de homenagens.

4- Mantenha os documentos importantes em um mesmo lugar

Manter todos os documentos organizados e em um local acessível também é muito importante. Isso poupa muito tempo e dor de cabeça lá na frente.

Afinal, pare e pense sobre quantos documentos pessoais nós temos: imagine deixar para que outra pessoa organize, depois do nosso falecimento?

5- Verifique os seus beneficiários dos seus seguros e previdência

Atente-se para os beneficiários dos seus seguros. Isso evita constrangimentos na família, depois do falecimento.

Pois pare e pense: será que os beneficiários que você selecionou, no passado, ainda são os mesmos?

Reflita sobre isso e prepare-se para enfrentar a morte de uma forma mais leve e menos burocrática, garantindo o conforto e o bem-estar da sua família.

Fonte: Conslac

