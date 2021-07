PM é preso por desobediência após denunciar homofobia na corporação

247 - Um policial militar foi preso nesta quinta-feira em Campo Grande (MS) após denunciar o superior hierárquico por homofobia. O capitão Felipe dos Santos Joseph passou a noite detido e vai participar de uma audiência de custódia nesta manhã. A reportagem é do jornal O Globo.

Joseph trabalha no Comando-Geral da PM e havia feito uma denúncia contra um coronel. De acordo com o advogado Anderson Yamada, que representa o capitão, o problema entre os militares começou após seu superior imediato ter publicado comentários homofóbicos em um grupo de WhatsApp formado por colegas de trabalho.

“O capitão fez a denúncia para o MP há alguns dias, com o relato da homofobia do superior hierárquico. Ontem o coronel quis falar com o Felipe, alegou que seria conversa de trabalho e chamou duas pessoas para presenciar. Mas tentou tratar dessa situação da denúncia e o Felipe se negou a falar de qualquer coisa além do trabalho. Então o coronel mandou prender”, disse Yamada.

Felipe não esconde que é homossexual e já tinha feito um alerta no grupo do WhatsApp, segundo o advogado. No entanto, foi ignorado pelos participantes.

“A conduta do coronel foi totalmente arbitrária. Entendo que forçar alguém a falar coisas além do trabalho é um abuso de autoridade, principalmente quando vem de alguém superior na hierarquia”, afirmou o advogado.

