Polícia Civil do Rio pede prisão preventiva de ator José Dumont por estupro de vulnerável

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) pediu, neste domingo (16) a prisão preventiva do ator José Dumont, 72, preso em flagrante pelo armazenamento de pornografia infanti e investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o Metrópoles, o pedido de prisão foi feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

“O pedido nesse momento se deve ao avanço das investigações, que reuniu evidências para comprovar o estupro de vulnerável. Este foi o fato que motivou as primeiras apurações envolvendo o ator, mas, na época, a equipe da delegacia só obteve um mandado de busca e apreensão para a residência”, disse a PCRJ, de acordo com a reportagem.

Dumont foi preso em flagrante no mês de setembro por armazenar material pornográfico infanto-juvenil. O ator, porém, foi colocado em liberdade no dia 12 de outubro por força de uma decisão judicial. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O ator estava escalado para o elenco elenco da novela Todas as Flores, do canal pago Globoplay, e atuou em produções como Velho Chico e América. Ele também trabalhou para outras emissoras, como a Record TV.

