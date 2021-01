Polícia Civil indicia dois homens por lesão corporal contra Henri Castelli

O inquérito foi entregue ao Ministério Público do Estado de Alagoas que, agora, decidirá se vai oferecer denúncia edit

Luiz Prisco, Metrópoles - A Polícia Civil de Alagoas indiciou duas pessoas envolvidas na agressão ao ator Henri Castelli, ocorrida em uma marina na Barra de São Miguel. Os dois suspeitos são acusados de lesão corporal grave, segundo informou o delegado do caso, Fabrício Nascimento, ao G1.

No inquérito, o investigador conclui que Henri Castelli foi agredido com murros e chutes. O delegado enviou o inquérito ao Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL), que vai decidir se oferece denúncia à Justiça.

