Polícia descarta que jovem que acusou Yasmin Brunet e disse ter fugido de cativeiro esteja de fato desaparecida

247 - A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (26) que descartou a hipótese de desaparecimento da jovem Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, que na semana passada afirmou ter escapado de um cativeiro nos Estados Unidos. As informações são do portal G1.

Segundo a polícia, a hipótese foi descartada após as primeiras diligências da denúncia do desaparecimento, do contato com a Polícia Federal e das imagens publicadas pela própria jovem nas redes sociais.

A polícia também informou que segue com a apuração de uma denúncia feita pela jovem, natural de Perdões (MG), Sul de Minas Gerais, de que teria sido abusada sexualmente pelo pai quando tinha 15 anos. Conforme a polícia, sobre essa denúncia, já foram ouvidos os pais da jovem e testemunhas.

Ainda nesta quarta-feira, a modelo e atriz Yasmin Brunet prestou queixa contra a jovem por calúnia, difamação e ameaça em uma delegacia de São Paulo. Yasmin foi citada por Letícia na internet por suposta participação em sequestro e tráfico humano, sem qualquer prova, em um vídeo viralizado.

