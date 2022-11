Polícia desmantela 'supercartel' acusado de controlar 30% do tráfico de cocaína europeu

Apoie o 247

247 - A Europol, agência de inteligência contra crimes nos países da União Europeia (UE), afirmou nesta segunda-feira (28) que desmantelou um "supercartel" responsável por um terço do mercado de cocaína da Europa. Policiais prenderam 49 pessoas em cinco países - França, Espanha, Bélgica, Holanda e Emirados Árabes Unidos - este último lugar não fica na UE.

De acordo com informações divulgadas pela agência AFP, a Operação Desert Light (luz do deserto) apreendeu 30 toneladas de entorpecente.

Seis pessoas foram presas Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, uma espécia de confederação localizada na Península Arábica, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. Dos seis suspeitos presos, dois tinham relações com a França, dois com a Holanda e os dois últimos com a Espanha.

Em comunicado, a Europol afirmou que "alvos de alto valor haviam se unido" para dar origem ao "supercartel".

