Polícia invade culto que removia órgãos genitais com transmissão ao vivo

247 - A polícia da Inglaterra prendeu sete homens envolvidos em um culto que retirava as partes íntimas dos integrantes com transmissão ao vivo por um sistema pay-per-view. A reportagem é do portal Yahoo.

Os suspeitos, que tinham entre 30 e 60 anos, se submetiam à castração de modo voluntário e se identificavam como eunucos.

Os investigadores passaram três dias no estabelecimento onde o culto era realizado, no Norte de Londres. Foram encontrados laptops, equipamentos eletrônicos e outros itens utilizados nos procedimentos.

Mais da metade das pessoas envolvidas usam cirurgiões amadores, que geralmente são veterinários ou médicos com outras especializações, ou simplesmente fazem isso por conta própria.

