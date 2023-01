Polícia já tem um possível desfecho para o mistério que envolve a morte de 6 pessoas da mesma família

Apoie o 247

247 - Um dos presos suspeitos pelo desaparecimento de oito pessoas da mesma família no Distrito Federal confessou que Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido da cabeleireira Elizamar Silva, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, encomendaram a morte da família. A informação foi dada pela Polícia Civil do DF na noite desta terça-feira (17). As informações são do portal G1.

Segundo o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, um dos homens presos por envolvimento no crime, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, contou que ele e Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, receberam R$ 100 mil para matar a cabeleireira, os três filhos — Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos —, a sogra e a cunhada da mulher.

As crianças também eram filhas de Thiago e netas de Marcos Antônio. As outras duas vítimas são a mãe e a irmã de Thiago, esposa e filha de Marcos Antônio.

