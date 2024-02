Polícia não encontra indícios de crime em morte de jovem após encontro com jogador do Corinthians

Informação foi divulgada pela defesa do jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, que atua no sub-20 do Corinthians edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de Lívia Gabriela da Silva Matos, de 19 anos, após ela se encontrar com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, que atua na categoria sub-20 do Corinthians. O encontro aconteceu no apartamento do atleta, localizado na zona leste da capital, e culminou em um trágico incidente. Segundo o atestado de óbito, a jovem faleceu devido a uma "ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda", um ferimento genital interno que causou uma hemorragia fatal.

A investigação está a cargo da 5ª Delegacia de Defesa da Mulher no Tatuapé, que busca esclarecer as circunstâncias da morte de Lívia. Espera-se que os exames necroscópicos, toxicológicos e sexológicos, realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), tragam mais detalhes sobre o caso em um prazo de 30 a 60 dias.

Dimas e sua equipe de defesa alegam que a relação sexual entre ele e Lívia foi consensual, ressaltando que o encontro foi a primeira vez que se viram pessoalmente após se conhecerem pelas redes sociais. Eles relatam que, ao notar que Lívia havia desmaiado e estava sangrando, Dimas prontamente chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo orientado a realizar massagens cardíacas até a chegada dos socorristas. A polícia encontrou vestígios de sangue em toalhas, lençóis e no chão do quarto do jogador.

A defesa enfatiza que Dimas não cometeu crime algum. "Pela ausência de indícios de crime, a delegada de polícia que acompanhou, ouviu, pegou todos os depoimentos e vestígios, também chegou à conclusão que não tinha nenhum vestígio de crime do Dimas. Por isso, ele foi liberado", disse o advogado Tiago Lenoir ao UOL News.

Ele também destacou: “É um jovem jogador que tem uma carreira pela frente. Ele não matou ela, não cometeu nenhum crime e está à disposição [das autoridades]. De fato, ocorreu essa fatalidade”.

O Sport Club Corinthians, por sua vez, lamentou o ocorrido e se prontificou a colaborar com as investigações, enfatizando a importância de esperar os resultados para o esclarecimento dos fatos.

