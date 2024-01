Polícia vai ouvir mecânico e investigar ligação para Samu após morte de jovens em BMW

Apoie o 247

247 - A polícia abriu duas frentes de investigação após a morte de quatro jovens dentro de um veículo BMW, em Balneário Camboriú (SC). De acordo com Metrópoles, a primeira investigação consiste em ouvir o depoimento do mecânico que fez as modificações no carro, que poderia ter causado a proliferação do monóxido de carbono no veículo.

A segunda frente de investigação envolve a ligação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido à incoerência nas alegações da instituição e dos familiares. Os policiais vão inspecionar todos os celulares dos jovens para ver horários de telefonemas. De acordo com informações divulgadas, um dos jovens chegou a ligar para o serviço pedindo ajuda, mas o caso no foi tratado como emergência.

