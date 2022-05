Policial sofre racismo ao abordar condutor: 'é por negão igual a você que o Brasil não vai para frente'

Apoie o 247

247 - Um policial, 33 anos, que atua na Rádio Patrulha da Polícia Militar do município de Três Lagoas (MS), foi vítima de injúria racial, na noite desse domingo (22), durante abordagem policial a um motorista de uma caminhonete de luxo. "É por negão igual a você que o Brasil não vai para frente. Você não estudou nada, seu policinha, fez somente o ensino médio", disse o homem, 38 anos. O condutor também ameaçou o policial de morte.

De acordo com a Polícia Civil, a ameaça e injúria aconteceram após agentes abordarem o condutor, que fazia manobras de arrastamento de pneus. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (23) em reportagem do portal G1.

O motorista não quis fazer o teste do bafômetro. Segundo a polícia, o homem estava visivelmente alterado e proferiu ofensas a um dos policiais da Rádio Patrulha quando foi informado que seria conduzido à delegacia.

"Ganho muito mais do que você, meu pai tem dinheiro. Pode colocar o que quiser aí, que eu pago [...] Eu vou te pegar na minha quebrada, negão, e vou te matar, vou cortar seu pescoço", disse o motorista, conforme o registro policial.

Segundo a ocorrência, o homem foi levado para a delegacia com o auxílio de algemas, pois estava muito exaltado e "para segurança da equipe, de terceiros e do próprio abordado".

O caso foi registrado como Ameaça, Desacato e Injúria.

