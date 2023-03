Ponte de Zhoushan, na China, estimula o desenvolvimento local

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A distância em linha reta entre Zhoushan e Ningbo, na província de Zhejiang, leste da China, é de apenas 13 quilômetros. Porém, sendo cercado pelo mar, o transporte da ilha de Zhoushan dependia de barcos há mais de dez anos.

A entrada no serviço da Ponte Marítima Zhoushan não apenas melhorou bastante o transporte da ilha, mas também despenhou um papel insubstituível no processo da transformação dela no maior porto do mundo.

Nos últimos dez anos, a renda disponível per capita dos residentes permanentes da aldeia de Yunong em Zhoushan aumentou de 18.601 yuans em 2012 para 42.945 yuans em 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.