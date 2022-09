Ponte desaba e deixa três mortos no Amazonas

Apoie o 247

247 - Três pessoas, dois homens e uma mulher, morreram e 14 ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (28) após uma ponte desabar no km 25 da BR-319, no município de Careiro, a 102 km de Manaus, capital do Amazonas. Pelo menos 12 veículos afundaram, de acordo com o governo amazonense.

De acordo com as autoridades, os veículos andavam na ponte Curuçá quando a estrutura desabou, por volta das 8h.

O governo estadual informou que as 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus e do Careiro.

O trecho que desabou é de responsabilidade do governo federal.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), responsável pela gestão da rodovia, confirmou que a BR-319/AM foi interditada próximo à cidade de Careiro da Várzea.

